Европарламент обвинили в координации релокантов-экстремистов

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что Европарламент занимается координацией деятельности уехавших из России граждан, включая участников экстремистских организаций. Слова депутата приводит Telegram-канал комиссии.

«Для координации экстремистской деятельности релокантов задействовали Европарламент», — сказал Пискарев.

В качестве примера депутат привел вчерашнее мероприятие, проведенное в ЕП с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций, которые обсуждали стратегии возможного вмешательства в выборы президента РФ.

Пискарев пообещал, что в России не допустят попыток помешать избирательному процессу извне.

До этого депутат Пискарев рассказал, что иноагенты готовят провокации к президентским выборам около российских загранучреждений и встречаются с этой целью с представителями русскоязычных диаспор.

Ранее в МИД РФ обвинили Запад в использовании выборов президента для раскачивания ситуации.