Угрозу нацбезопасности США связали с космической деятельностью

Неназванная серьезная угроза национальной безопасности США может быть связана с космической сферой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что ситуация может быть связана с Россией и некоей деятельностью в космосе. Подробностей агентство не приводит.

До этого советник по национальной безопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что 15 февраля лично проведет брифинг для лидеров конгресса о некоей «угрозе национальной безопасности» США. При этом он отказался дать какие-либо разъяснения журналистам.

Ранее сообщалось, что «серьезная угроза национальной безопасности США», о которой заявил комитет по разведке палаты представителей, может быть связана с «тревожным и дестабилизирующим российским потенциалом».

14 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне озвученной конгрессом угрозы национальной безопасности заявил, что уверить американцев в безопасности нельзя, но глава государства Джо Байден справится.

Ранее конгресс США предупредили о «серьезной угрозе национальной безопасности».