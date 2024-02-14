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Швейцария ответила на заявление Лаврова о посредничестве по Украине

МИД Швейцарии: Берн продолжит оказывать усилия по решению конфликта на Украине

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Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Швейцарии заявили, что Берн продолжит посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РБК.

Таким образом в ведомстве прокомментировали заявление главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что к Швейцарии «нет доверия» как к посреднику.

В швейцарском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Берн привержен продвижению мира, правам человека, эффективной многосторонности, хорошему управлению и уважению международного права.

По словам представителя пресс-службы МИД Швейцарии Элисы Рагги, страна поддерживает инициативы, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с Уставом ООН.

До этого Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать посредником между Россией и Украиной в вопросе урегулирования украинского конфликта, поскольку она поддерживает антироссийские санкции.

По словам дипломата, Швейцария свое посредничество пытается навязать.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.

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