Швейцария ответила на заявление Лаврова о посредничестве по Украине

В Министерстве иностранных дел Швейцарии заявили, что Берн продолжит посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РБК.

Таким образом в ведомстве прокомментировали заявление главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что к Швейцарии «нет доверия» как к посреднику.

В швейцарском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Берн привержен продвижению мира, правам человека, эффективной многосторонности, хорошему управлению и уважению международного права.

По словам представителя пресс-службы МИД Швейцарии Элисы Рагги, страна поддерживает инициативы, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с Уставом ООН.

До этого Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать посредником между Россией и Украиной в вопросе урегулирования украинского конфликта, поскольку она поддерживает антироссийские санкции.

По словам дипломата, Швейцария свое посредничество пытается навязать.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.