Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россия продолжает контакты для освобождения россиян-заложников в Палестине

Песков: РФ продолжает контакты для освобождения россиян-заложников в Палестине

close
100%
MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает контакты для освобождения россиян, оказавшихся в заложниках в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем наши контакты», — заявил он.

Песков отметил, что главным является продолжение контактов со всеми сторонами для того, чтобы остающиеся в заложниках россияне были освобождены, их безопасность была обеспечена.

«Надеемся, что так и произойдет, хотя контакты даются непросто», — сказал Песков.

До этого Песков заявил, что Москва готова поддерживать любые действия, которые приведут к освобождению израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, и остановке огня между радикальным движением и Израилем. Так он прокомментировал призыв властей Соединенных Штатов к Израилю и ХАМАС заключить сделку по освобождению заложников. При этом Песков подчеркнул, что эти действия должны быть конструктивными.

Ранее Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет направлен в Рафах.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами