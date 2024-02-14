Россия продолжает контакты для освобождения россиян-заложников в Палестине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает контакты для освобождения россиян, оказавшихся в заложниках в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем наши контакты», — заявил он.

Песков отметил, что главным является продолжение контактов со всеми сторонами для того, чтобы остающиеся в заложниках россияне были освобождены, их безопасность была обеспечена.

«Надеемся, что так и произойдет, хотя контакты даются непросто», — сказал Песков.

До этого Песков заявил, что Москва готова поддерживать любые действия, которые приведут к освобождению израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, и остановке огня между радикальным движением и Израилем. Так он прокомментировал призыв властей Соединенных Штатов к Израилю и ХАМАС заключить сделку по освобождению заложников. При этом Песков подчеркнул, что эти действия должны быть конструктивными.

Ранее Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет направлен в Рафах.