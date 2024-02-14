Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Британии сочли «иллюзорной» опасность эскалации конфликта на Украине

Глава МИД Британии Кэмерон призвал продолжить транши ВСУ для противостояния РФ

close
100%
Alberto Pezzali/AP

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал «иллюзорной» опасность эскалации украинского конфликта. Об этом написала газета Hill.

«Мы доказали, что опасности эскалации являются иллюзорными», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Британия была первой страной, которая предоставила все — от противотанкового вооружения до артиллерии и боевых машин. По словам главы внешнеполитического ведомства, теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат дальнобойную огневую мощь, в том числе — ракеты Storm Shadow.

Кэмерон выступил с обвинениями в адрес российских властей, которые якобы «бряцали оружием». Он счел такие действия «пустой риторикой».

До этого глава МИД Британии призвал конгресс США согласовать помощь Украине и союзникам. По его словам, это очень важный вопрос, весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в американском конгрессе.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами