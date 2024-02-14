В Британии сочли «иллюзорной» опасность эскалации конфликта на Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал «иллюзорной» опасность эскалации украинского конфликта. Об этом написала газета Hill.

«Мы доказали, что опасности эскалации являются иллюзорными», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Британия была первой страной, которая предоставила все — от противотанкового вооружения до артиллерии и боевых машин. По словам главы внешнеполитического ведомства, теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат дальнобойную огневую мощь, в том числе — ракеты Storm Shadow.

Кэмерон выступил с обвинениями в адрес российских властей, которые якобы «бряцали оружием». Он счел такие действия «пустой риторикой».

До этого глава МИД Британии призвал конгресс США согласовать помощь Украине и союзникам. По его словам, это очень важный вопрос, весь мир будет наблюдать за тем, что происходит в американском конгрессе.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.