Россия не исключает вероятности прямой военной конфронтации с НАТО из-за действий западных политиков. Об этом заявила член делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, российская сторона обеспокоена созданием схемы «новой нормальности», в рамках которой проводится комплексное сдерживание РФ, включающее постоянные ротации военных контингентов и проведение десятков крупных маневров на границах.

Подобные действия сопровождаются «пропагандой о враждебных намерениях Москвы» с тезисами о планах российской агрессии в отношении стран Балтии и не только.

«К сожалению, при нынешнем авантюризме политиков «коллективного Запада» мы не можем исключить того, что они дойдут до прямой военной конфронтации с нашей страной», — сказала Жданова.

Представитель российской стороны также напомнила, что механизмы деэскалации и предотвращения непреднамеренных инцидентов заблокированы НАТО в одностороннем порядке.

14 февраля стало известно, что будет в фокусе НАТО в случае вооруженного конфликта с РФ.

В тот же день постпред Китая в ООН поддержал Россию по вопросу Украины.

Ранее Такер Карлсон исключил победу Украины с любой помощью.