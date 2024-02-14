Египет и Турция призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси выступили за немедленное прекращение огня на территории сектора Газа и доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав. Об этом сообщает телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

«В ходе переговоров с турецким президентом мы подтвердили необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа и обеспечения беспрепятственной доставки необходимой гуманитарной помощи населению анклава», — заявил ас-Сиси на совместной пресс-конференции с турецким лидером.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Каир с официальным визитом.

Это первый официальный визит турецкого президента в египетскую столицу за последние 12 лет. В последний раз лидер республики Абдуллах Гюль посещал Каир в 2012 году. После этого отношения двух стран испортились из-за военного переворота в египетском государстве, который произошел в 2013 году.

Сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить с руководством Египта региональные проблемы, а главной темой переговоров станет конфликт в секторе Газа и возможный совместный ответ на действия Израиля.

Ранее Испания и Ирландия призвали проверить соблюдение Израилем прав человека в Газе.