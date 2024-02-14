Испания и Ирландия призвали проверить соблюдение Израилем прав человека в Газе

Власти Испании и Ирландии призвали Еврокомиссию (ЕК) немедленно оценить соблюдение Израилем обязательств в области защиты прав человека в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства королевства.

Как отмечается, из-за тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа и риска эскалации конфликта, председатель правительства Испании Педро Санчес и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар призвали ЕК выяснить, как соблюдаются демократические принципы в анклаве.

«Также предлагается, чтобы Совет ЕС принял соответствующие меры, если будет сочтено, что Израиль нарушает свои согласованные обязательства», – говорится в сообщении испанского правительства.

До этого Египет пригрозил разорвать с Израилем Кэмп-Дэвидские соглашения, если страна введет войска в город Рафах на юге сектора Газа. Так, по версии журналистов, Каир отреагировал заявление израильского премьера Нетаньяху, который поручил разработать план эвакуации из Рафаха, где якобы находятся четыре батальона движения ХАМАС.

Ранее сообщалось о продлении переговоров по сделке Израиля и ХАМАС.