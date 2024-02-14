МИД: Москва ответит на возможное закрытие генконсульства России в Сиднее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если Австралия решит закрыть генконсульство России в Сиднее, то такие действия не останутся без ответа Москвы. Ее слова приводит РИА Новости.

«В Канберре понимают, что если такие действия последуют, то они без ответа с нашей стороны не останутся», — сказала она.

По ее словам, таких примеров уже немало. Она отметила, что такие действия со стороны Австралии приведут к зеркальным контрмерам в отношении посольства Австралии в России.

Захарова добавила, что идея закрыть генеральное консульство России в Сиднее находится пока в информационном поле и, возможно, там и останется.

До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Вашингтон, обосновавшись со своим военным присутствием в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), теперь «тащит» туда другие страны НАТО. Дипломат подчеркнул, что Североатлантический альянс через локальных союзников, таких как Япония, Южная Корея и Австралия, пытается создавать для себя комфортную среду в регионе.

Ранее Захарова назвала Путина наиболее открытым мировым лидером.