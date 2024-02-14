В МИДе заявили, что ущерб от воровства российских активов превысит выгоду

Долгосрочный ущерб от кражи российских активов Евросоюзом значительно превысит сиюминутные выгоды. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ответственность за последствия попыток конфискации, воровства российских активов будет лежать исключительно на Евросоюзе», — отметила дипломат.

Она в очередной раз предупредила чиновников ЕС, что ущерб в случае кражи средств, которые по праву принадлежат России, «многократно превысит» потенциальные выгоды.

Накануне канцлер МИД Эстонии Джонатан Всевиов призвал страны Евросоюза конфисковать российские активы до выборов президента США. Он уточнил, что речь идет о €150 млрд. Дипломат пояснил, что жесткие строки конфискации связаны с опасениями из-за возможности переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, который не демонстрирует приверженности Североатлантическому альянсу.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.