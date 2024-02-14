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Новый премьер Грузии не поедет на Мюнхенскую конференцию

Новый премьер Грузии Кобахидзе не поедет на Мюнхенскую конференцию

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Global Look Press

Грузия понизила уровень представительства на Мюнхенской конференции. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что вместо нового премьера республики Ираклия Кобахидзе на мероприятие отправится министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.

Согласно официальным данным, в Мюнхен планировал поехать бывший глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, до того как покинул пост. Новый премьер-министр объявил о том, что с первым визитом посетит Брюссель 20-21 февраля, где встретится с руководством Европейского союза и НАТО.

8 февраля парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе на должность премьер-министра страны. Депутаты парламента большинством голосов поддержали постановление о выражении доверия составу правительства с ним во главе, а также правительственной программе.

7 февраля Кобахидзе заявил, что главным приоритетом внешней политики Грузии является полная интеграция в европейские и евроатлантические структуры.

До этого телеканал Imedi сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили диагностировал депрессию у целой страны.

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