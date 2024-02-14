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В офисе Зеленского ждут от главкома ВСУ изменение тактики на поле боя

Подоляк ожидает от главкома ВСУ изменения тактики украинских войск на поля боя

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Efrem Lukatsky/AP

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ожидает от недавно назначенного главкома украинских войск Александра Сырского изменения тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ), по его словам, это изменение должно произойти на всех направлениях украинского конфликта. Об этом он сообщил украинскому агентству УНИАН.

«Ожидаю изменения тактики действий… чтобы мы другим взглядом посмотрели на происходящие события (на фронте. – прим. ред.)», - сказал Подоляк.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал очень сложной и напряженной для украинских сил ситуацию на Авдеевском и Купянском направлениях.

Сырский рассказал, что провел рабочую поездку вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в воинские части и подразделения ВСУ на Авдеевском и Купянском направлениях.

По словам главкома, украинским военным приходится вести оборонные действия на этих двух направлениях в «чрезвычайно сложных условиях».

Ранее бывший полковник СБУ заявил, что Сырский окончил одно из лучших военных училищ в Москве.

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