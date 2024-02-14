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В Германии указали на «безостановочные авиаудары» России по позициям ВСУ

Журналист Репке: ВС РФ наносят безостановочные удары по ВСУ из-за нехватки ПВО

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские Вооруженные силы наносят безостановочные авиаудары по позициям ВСУ из-за отсутствия ПВО на многих участках фронта. Об этом пишет обозреватель газеты Bild, журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Похоже, украинской противовоздушной обороны нет на многих участках фронта», — написал журналист.

По его словам, из-за отсутствия ПВО у армии Украины ВС РФ могут постоянно наносить авиаудары по их позициям.

Репке также раскритиковал руководство ФРГ, которое позиционирует себя главным поставщиком систем ПВО для Украины.

До этого Репке написал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали от российских войск таких мощных и массированных атак. По словам журналиста, сводки украинской стороны с фронта «просто ужасны». Он добавил, что на некоторых участках у ВСУ нет второй линии обороны, а первая не так хорошо укреплена, чтобы противостоять атакам ВС РФ.

Ранее стало известно, что служащие в ВСУ женщины начали попадать в плен.

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