Украина и Польша не нашли компромисса по разблокировке границы

Замминистра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач обсудил с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем ситуацию на границе двух стран, где протестуют фермеры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как отмечается в заявлении министерства, позиция Украины остается неизменной и основывается на совместном решении проблем на основе диалога и компромиссов, которые не будут вредить интересам перевозчиков.

«Блокада границы наносит ущерб экономикам Украины, Польши и стран ЕС. Поэтому совместно с партнерами принимаем все необходимые меры здесь и сейчас, чтобы не допустить повторных протестов со стороны польских перевозчиков», — говорится в тексте.

Киев подчеркнул, что в условиях блокировки границы со стороны польских фермеров, украинские перевозчики не могут планировать свою деятельность, что приводит к убыткам.

О достижении каких-либо договоренностей по итогам переговоров не сообщается.

До этого Польша ужесточила контроль за транзитом украинских продовольственных товаров через свою территорию и организовала специальные «летучие бригады» для этой цели.

Ранее в Польше извинились перед Украиной за рассыпанное зерно.