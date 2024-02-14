Глава МИД Литвы оценил объявление Россией в розыск литовских политиков

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что считает «своеобразной наградой» объявление в розыск Россией ряда литовских политиков. Об этом пишет агентство BNS.

«Политическая оценка – это, конечно, своеобразная награда для людей, поддерживающих Украину...» – считает Ландсбергис.

Он также подчеркнул, что объявленным в розыск лицам необходимо будет оценивать свои поездки в третьи страны, которые могут исполнить решение российского ордера на арест.

До этого Литва выразила протест временному поверенному в делах РФ из-за объявления в розыск литовских политиков.

Отмечается, что представителя посольства России в Литве вызвали в литовский МИД 14 февраля. Ему вручили ноту строгого протеста из-за объявления в розыск литовских политиков, госслужащих и прочих лиц. В МИД Литвы указали на то, что причиной стало исполнение их прямых обязанностей.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

Ранее премьер Эстонии прокомментировала объявление ее в розыск Россией.