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Глава МИД Литвы оценил объявление Россией в розыск литовских политиков

Глава МИД Литвы счел наградой объявление Россией в розыск литовских политиков

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Mandel Ngan/Pool/AP

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что считает «своеобразной наградой» объявление в розыск Россией ряда литовских политиков. Об этом пишет агентство BNS.

«Политическая оценка – это, конечно, своеобразная награда для людей, поддерживающих Украину...» – считает Ландсбергис.

Он также подчеркнул, что объявленным в розыск лицам необходимо будет оценивать свои поездки в третьи страны, которые могут исполнить решение российского ордера на арест.

До этого Литва выразила протест временному поверенному в делах РФ из-за объявления в розыск литовских политиков.

Отмечается, что представителя посольства России в Литве вызвали в литовский МИД 14 февраля. Ему вручили ноту строгого протеста из-за объявления в розыск литовских политиков, госслужащих и прочих лиц. В МИД Литвы указали на то, что причиной стало исполнение их прямых обязанностей.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

Ранее премьер Эстонии прокомментировала объявление ее в розыск Россией.

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