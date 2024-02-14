Обвиненный Зеленским в госизмене экс-генерал СБУ запросил убежище в стране G7

Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Наумов, объявленный в своей стране в розыск и освобожденный из сербской тюрьмы, попросил политического убежища в одной из стран «Большой семерки» (G7). Об этом он рассказал украинской службе Би-би-си.

Наумов признался, что вернется на Украину в тот момент, когда его будет ждать там справедливый суд, сейчас он к этому не готов.

Также экс-генерал СБУ считает, что наличие многих проблем на Украине не дает ему гарантии честного суда. Наумов также добавил, что планирует направить обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по решению суда Сербии и относительно происходящего на родине.

Летом 2022 года Наумова задержала сербская полиция с незадекларированными наличными — порядка €600 тыс. и $120 тыс. В отношении украинца была открыто уголовное дело об отмывании денег. А на Украине имя бывшего генерала начали связывать с обвинениями в государственной измене. Несколькими месяцами до этого украинский президент Владимир Зеленский лишил Наумова воинского звания.

В начале декабря 2023 года Наумов освободился из сербской тюрьмы.

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