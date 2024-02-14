Политолог оценил заявления Клинтон в адрес Такера Карлсона после его визита в РФ

Профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш оценил позицию экс-госсекретаря США Хилари Клинтон, назвавшей журналиста Такера Карлсона «полезным идиотом» для Москвы, после его интервью с президентом России Владимиром Путиным. По словам эксперта, которые цитирует Tsargrad.tv, Клинтон ведет себя как «крайне завравшийся человек».

«С ее стороны мы постоянно видим чистые манипуляции: ей можно все, а другим ничего. То есть Клинтон и ее соратники считают субъектными только самих себя. Ведь Клинтон сказала очень характерную фразу: дескать, Такер не сверяет свои слова и свои расследования с правдой. А правда — это то, что «сказали демократы», — отметил Коктыш.

Он добавил, что сегодня общество слышит от Клинтон ту же самую «демократическую риторику», которую продолжают насаждать повсеместно.

В ночь на 9 февраля Карлсон выложил на своем сайте двухчасовое интервью с президентом РФ. Впоследствии запись была опубликована в аккаунте бывшего ведущего Fox News в социальной сети X, набрав 150 млн просмотров за первые 23 часа.

8 февраля Клинтон раскритиковала Карлсона после его визита в Россию. В интервью MSNBC она назвала его «полезным идиотом», и не исключила, что он может заключить контракт с российским изданием.

Ранее французский политик назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом.