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В Кремле прокомментировали информацию о предложении заморозки конфликта на Украине

Песков: Путину не предлагали заморозить конфликт на Украине

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MGIMO360 TV/YouTube

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не предлагали заморозить конфликт на Украине.

«Нет, это неправда», — ответил Песков на вопрос журналиста.

До этого в Госдепартаменте США заявляли, что американское руководство не вело переговоры с РФ по поводу прекращения конфликта на Украине и не собирается делать этого в будущем.

Представитель Госдепа отметил, что Москва может считать, что путь к урегулированию кризиса лежит через Вашингтон. Однако подобные рассуждения в американском ведомстве назвали ошибочными.

Также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила, что российское руководство не должно надеяться, что поддержка Украины со стороны Запада начнет ослабевать. По ее словам, европейские страны продолжат поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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