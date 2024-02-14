Лавров: Россия останется в G20 и хочет не допустить ее украинизации

Россия останется в составе «Большой двадцатки» (G20) и намерена препятствовать политике ее украинизации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на «Правительственном часе» в Госдуме.

«Совместно с государствами глобального Юга продолжим пресекать попытки западного меньшинства превратить «двадцатку» в инструмент достижения собственных узкокорыстных задач, включая украинизацию повестки дня этого объединения», — сказал глава МИД РФ, комментируя свою будущую поездку на министерскую встречу G20.

Совещание министров иностранных дел стран Группы Двадцати пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро с 19 по 25 февраля. В кулуарах саммита могут впервые встретиться Лавров и новая глава МИД Аргентины Диана Мондино. В феврале она сообщила, что обсуждала с послом России Дмитрием Феоктистовым предстоящую встречу министров «Большой двадцатки».

По мнению Феоктистова, для тесного общения России и Аргентины в G20 имеются все условия.

Ранее Лавров раскритиковал предложение Швейцарии стать посредником по Украине.