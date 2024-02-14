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ВСУ стали следить за американской политикой из-за проблем на фронте

WSJ: украинские солдаты заинтересовались политикой США из-за проблем на фронте

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Gleb Garanich/Reuters

Украинские военнослужащие «внезапно заинтересовались» политикой в США на фоне серьезных проблем на фронте с боеприпасами и задержек с поставками помощи Киеву со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Украина борется с противником, имеющим гораздо более глубокие резервы живой силы и боеприпасов, в результате чего Киев зависит от помощи Запада… Украинские солдаты внезапно заинтересовались политикой США», — говорится в сообщении издания.

Газета приводит слова одного из солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который подчеркнул, что украинские войска с недавнего времени стали использовать боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая.

По словам военнослужащего, ВСУ зависят от финансирования США, чем и обусловлен растущий интерес солдат к американской политике.
Как пишет Wall Street Journal, даже с учетом поставок из США у Украины заканчиваются боеприпасы для артиллерии и противоракетной обороны «просто потому, что Запад не может делать это (осуществлять поставки. – прим. ред.) достаточно быстро».

До этого начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось бронетехники.

Ранее в Минобороны раскрыли количество сбитых за сутки дронов ВСУ.

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