Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали, сколько беспилотников сбила система ПВО России

Минобороны: ПВО России за сутки уничтожила 33 украинских беспилотника

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки уничтожила 33 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Новой Каховки, Обрывки, Райского и Песчановки в Херсонской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также сообщалось, что украинские отряды, принимающие участие в боевых действиях на Донецком направлении, за минувшие сутки потеряли до 240 солдат.

До этого Минобороны России заявляло, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили склады украинской армии с авиационными средствами поражения.

11 февраля сообщалось, что ВСУ не смогли создать такую же мощную линию обороны, какая есть у российских войск.

Кроме того, подразделения группы войск «Центр» улучшили положение на переднем крае фронта Краснолиманского направления, при этом поразив живую силу бригады спецназначения «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что страны НАТО вынуждены переосмыслить свою стратегию ведения боевых действий на фоне успешно организованной обороны Вооруженными силами России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами