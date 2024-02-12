Система противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки уничтожила 33 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Новой Каховки, Обрывки, Райского и Песчановки в Херсонской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также сообщалось, что украинские отряды, принимающие участие в боевых действиях на Донецком направлении, за минувшие сутки потеряли до 240 солдат.

До этого Минобороны России заявляло, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили склады украинской армии с авиационными средствами поражения.

11 февраля сообщалось, что ВСУ не смогли создать такую же мощную линию обороны, какая есть у российских войск.

Кроме того, подразделения группы войск «Центр» улучшили положение на переднем крае фронта Краснолиманского направления, при этом поразив живую силу бригады спецназначения «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что страны НАТО вынуждены переосмыслить свою стратегию ведения боевых действий на фоне успешно организованной обороны Вооруженными силами России.