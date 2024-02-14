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Памфилова заявила, что Надеждина поддерживают СМИ с пещерным правовым сознанием

Памфилова: Надеждина поддерживают сторонники с пещерным правовым сознанием

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава Центральной избирательно комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что оппозиционные СМИ, поддерживающие Бориса Надеждина, выдвинутого партией «Гражданская инициатива» на выборы президента РФ, демонстрируют «абсолютно пещерное правовое сознание». Об этом сообщает ТАСС.

«Меня поразило то, что у западно ориентированной либеральной публики, такой большой ее части, и это мы видим в прессе, которая как бы ратует так публично за права, за свободу и за законы, за нормы, абсолютно пещерное правовое сознание», — поделилась Памфилова.

По ее словам, в оппозиционной прессе обсуждают не то, как Надеждин выполнил все требования для его регистрации кандидатом на президентских выборах, а «дадут свыше команду его зарегистрировать или не дадут». Именно это Памфилова назвала «пещерным сознанием».

Ранее Собчак подшутила над Борисом Надеждиным цитатой из «Слова пацана».

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