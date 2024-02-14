Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава на всех направлениях конфликта на Украине. Об этом он сообщил на своем You Tube-канале.

«Серьезная нехватка солдат — это масштабная проблема (у ВСУ. — Прим. ред.), которая продолжает распространяться по всему фронту (на Украине. — Прим. ред.)», — подчеркнул Меркурис.

Кроме того, эксперт затронул проблему недостаточной подготовки новоприбывших на фронт украинских солдат, подчеркнув отсутствие у них базовых навыков выживания. В этой связи, по мнению Меркуриса, ВСУ несут серьезнейшие потери в конфликте.

До этого начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось бронетехники.

Кроме того, 12 февраля депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский признал, что Вооруженные силы Украины уже ведут боевые действия в одиночку без поддержки Запада.

Ранее в США рассказали, куда пойдет новый пакет помощи для Украины.