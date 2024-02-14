Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Британский эксперт рассказал об одной из главных проблем ВСУ

Эксперт Меркурис: ВСУ испытывают острую нехватку личного состава по всему фронту

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава на всех направлениях конфликта на Украине. Об этом он сообщил на своем You Tube-канале.

«Серьезная нехватка солдат — это масштабная проблема (у ВСУ. — Прим. ред.), которая продолжает распространяться по всему фронту (на Украине. — Прим. ред.)», — подчеркнул Меркурис.

Кроме того, эксперт затронул проблему недостаточной подготовки новоприбывших на фронт украинских солдат, подчеркнув отсутствие у них базовых навыков выживания. В этой связи, по мнению Меркуриса, ВСУ несут серьезнейшие потери в конфликте.

До этого начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось бронетехники.

Кроме того, 12 февраля депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский признал, что Вооруженные силы Украины уже ведут боевые действия в одиночку без поддержки Запада.

Ранее в США рассказали, куда пойдет новый пакет помощи для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами