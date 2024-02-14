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Украину сравнили с нанятой США частной военной компанией

Военный эксперт Клинцевич: США наняли крупнейшую европейскую страну как ЧВК

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Утверждение о том, что Вооруженные силы Украины потерпели поражение в ходе летнего контрнаступления, неверно, заявил глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. По его мнению, проиграли не украинцы, а американские генералы, которые отвечали за все сражения. Участие США в конфликте уже никто не скрывает, заявил он в беседе с телеканалом «360».

Украину эксперт назвал крупнейшей европейской страной, которую США «наняли как частную военную компанию». По его мнению, это подтверждается тем, что ВСУ получают данные от космической группировки спутников США, на территории Украины испытывают современное вооружение с участием американских систем. В качестве примера он привел разработанные в США авиационные боеприпасы, способные выпускать по восемь бомб.

«Осуществить такие удары без космической группировки, без системы АВАКС (Авиационный комплекс радиообнаружения), который обеспечивает поддержку с Черного и Балтийского морей, невозможно. Все это управляется американскими специалистами», — убежден Клинцевич.

Напомним, также он предсказывал скорое сокращение западной помощи Киеву и называл агонией слова украинского лидера Владимира Зеленского о продолжении наступления ВСУ.

Постпред КНР ранее призвал США прекратить поставки вооружения ВСУ и начать переговоры с Россией.

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