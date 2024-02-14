Китай призвал Запад прекратить помощь Украине

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал страны Запада прекратить поставки оружия Украине, этим меры, по мнению дипломата, подрывают дипломатические усилия мирового сообщества по урегулированию конфликта. Слова Цзюня приводит издание Newsweek.

«Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества… Безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок», — подчеркнул представитель.

До этого сообщалось, что финансовая помощь, которую Европейский союз (ЕС) предоставил Украине, по своим объемам превосходит американский «план Маршалла».

1 февраля ЕС одобрил выделение €50 млрд на поддержку Украины в течение следующих четырех лет. За документ проголосовали представители всех 27 стран — членов регионального содружества. При этом проект предполагает, что в качестве источника финансирования Брюссель может также использовать доходы от заблокированных российских активов.

Кроме того, по мнению главы американского министерства финансов Джанет Йеллен, в настоящее время бюджетная поддержка, оказываемая Украине со стороны США, имеет для Киева особенное значение.

Ранее в Госдепе США рассказали о последствиях задержки финансирования Украины.