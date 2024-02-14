МИД Латвии вызвал временного поверенного России

Внешнеполитическое ведомство Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ в Латвии Олега Зыкова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Вызов связан с объявлением российским МВД в розыск нескольких министров. МИД Латвии заявил, что Зыкова ждут для получения от него объяснений по поводу опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих государственных служащих, против которых Россия выдвинула обвинения.

Накануне МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. На данный момент нет информации о том, по какой именно уголовной статье Каллас объявили в розыск.

Каллас, в свою очередь, заявила, что ее не удивило объявление в розыск в России, решение МВД РФ она посчитала «обычной практикой запугивания».

Ранее Каллас оценила возможность лишения российских граждан, проживающих в Эстонии, избирательного права.