Британский телеканал Sky News признал правдивость слов посла Российской Федерации в Лондоне Андрея Келина относительно конфликта на Украине и российской экономики. Соответствующий пост опубликован на сайте канала после интервью дипломата.

Британские журналисты проанализировали слова Келина и пришли к выводу, что они в основном правдивы, но есть «некоторая гипербола». При этом особое внимание Sky News обратил на «дерзкую уверенность» Келина.

Российский посол рассказал, что линия фронта на Украине сдвинулась на запад, а украинские войска испытывают проблемы с поиском снарядов и боеприпасов для продолжения боев, в то время как Россия в состоянии обеспечить свои военные потребности.

Келин также заявил, что западные лидеры допустили серьезную ошибку, посчитав, что Украина сможет одержать победу над Россией с помощью Запада в виде денег и оружия.

Посол также подчеркнул, что политическая ситуация в России стабильная, а экономика развивается довольно быстро. Он добавил, что у российской стороны огромные ресурсы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.