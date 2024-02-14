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Байден раскритиковал конгресс за импичмент министра внутренней безопасности

Байден обвинил палату представителей США в ведении мелочных политических игр

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YouTube/Reuters

Президент США Джо Байден обвинил членов Республиканской партии, входящих в состав нижней палаты конгресса, в «мелочных политических играх». Заявление главы государства опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Таким образом американский лидер прокомментировал принятие парламентариями резолюции об импичменте министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса, которого обвиняют в проведении слишком мягкой миграционной политики. По его словам, уже бывший министр выступал за верховенство права и демонстрировал глубокую приверженность ценностям США.

«История не будет благосклонна к республиканцам в палате представителей за их вопиющий неконституционный партийный шаг, направленный против уважаемого государственного служащего с целью вести мелкие политические игры», — подчеркнул Байден.

13 февраля в нижней палате США состоялось голосование за импичмент министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса. Инициативу поддержали 214 конгрессменов, при этом против высказались 213 парламентариев. В результате резолюция набрала простое большинство голосов, которое было необходимо для ее принятия.

Ранее Байден спутал Майоркаса с другим американским министром.

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