Байден раскритиковал конгресс за импичмент министра внутренней безопасности

Президент США Джо Байден обвинил членов Республиканской партии, входящих в состав нижней палаты конгресса, в «мелочных политических играх». Заявление главы государства опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Таким образом американский лидер прокомментировал принятие парламентариями резолюции об импичменте министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса, которого обвиняют в проведении слишком мягкой миграционной политики. По его словам, уже бывший министр выступал за верховенство права и демонстрировал глубокую приверженность ценностям США.

«История не будет благосклонна к республиканцам в палате представителей за их вопиющий неконституционный партийный шаг, направленный против уважаемого государственного служащего с целью вести мелкие политические игры», — подчеркнул Байден.

13 февраля в нижней палате США состоялось голосование за импичмент министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса. Инициативу поддержали 214 конгрессменов, при этом против высказались 213 парламентариев. В результате резолюция набрала простое большинство голосов, которое было необходимо для ее принятия.

Ранее Байден спутал Майоркаса с другим американским министром.