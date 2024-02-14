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Минюст США нашел свидетельства употребления наркотиков Хантером Байденом

Минюст США нашел в телефоне Хантера Байдена свидетельства его наркозависимости

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Reuters/Twitter

В отчете министерства юстиции США обнаружены фотографии в телефоне Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена, которые указывают на его употребление наркотических веществ. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, фотографии были сделаны в конце 2018 года и свидетельствуют о наркотической зависимости Хантера, несмотря на его отрицательные заявления в суде.

На снимках видно пакетики с наркотиками (предположительно, кокаин и крэк-кокаин) и принадлежности для их употребления. Также к отчету приложены скриншоты переписок Хантера Байдена, где он либо рассказывает о своем употреблении наркотиков, либо интересуется их приобретением.

Хантер Байден отказывается признавать свою вину в том, что в октябре 2018 года он якобы лгал о своем употреблении наркотиков при покупке оружия. В своих мемуарах, однако, он признал, что в то время страдал от наркозависимости.

До этого сообщалось, что следователи нашли следы наркотиков на пистолетной кобуре сына Байдена.

Ранее в США назвали Хантера Байдена трусом после того, как он сбежал из конгресса.

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