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Маск предложил тестировать всех президентов США на умственные способности

Маск предложил ввести тест на умственные способности для главы государства

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

Главе государства необходимо обязательно проходить когнитивный тест. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) написал американский предприниматель Илон Маск.

Так он отреагировал на слова пользователя соцсети X о том, что нежелание Белого дома удостовериться в умственных способностях президента США Джо Байдена равносильно провалу такого теста.

«Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для кого-то, в чьих руках находится ядерный чемоданчик», — считает Маск.

На этой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что необходимости проводить оценку умственных способностей Байдена в рамках ежегодной диспансеризации нет.

По словам представителя Белого дома, она не видит необходимости в умственной проверке главы государства, поскольку провела «бессчетные часы с президентом». В качестве доказательства Жан-Пьер привела тот факт, что Байден быстро и иронично умеет отвечать на неожиданные вопросы СМИ.

До этого сообщалось, что представители Демократической партии США призывают советников Байдена организовывать ему больше публичных выступлений и общений с прессой, чтобы развеять сомнения о его возрастных когнитивных способностях.

Ранее журналист Такер Карлсон назвал Байдена «президентом не в своем уме» и похвалил Путина.

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