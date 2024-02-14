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Москва вновь готова вновь принять посланника папы Римского по Украине

Посол Солтановский: РФ готова вновь принять посланника папы Римского по Украине

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

В России вновь готовы принять посланника папы Римского по урегулированию на Украине, председателя Итальянской епископской конференции кардинала Маттео Дзуппи. Об этом в интервью ТАСС заявил российский посол в Ватикане Иван Солтановский.

Дипломат отметил, что с кардиналом Дзуппи ведется регулярная работа. Направления этой работы определены в июне 2023 года по итогам встреч с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Солтановский подчеркнул, что если для пользы дела потребуется организовать новый визит Дзуппи в Россию, то такая возможность будет внимательно рассмотрена. Он отметил, что двери в Москве открыты, и в Ватикане об этом известно. При этом Солтановский заявил, что ничего не может сказать о планах поездки папского посланника в Киев.

Ранее посол Российской Федерации Иван Солтановский заявил о готовности папы Римского Франциска I выступить посредником по Украине.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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