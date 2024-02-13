Министра обороны США выпишут из больницы 13 февраля

Шефа Пентагона Ллойда Остина 13 февраля выпишут из больницы. Об этом заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх рассказала журналистам на брифинге, сообщает ТАСС.

По словам Сингх, ожидается, что Остин будет выписан из больницы уже сегодня.

Она отметила, что глава Пентагона намерен участвовать в заседании контактной группы по Украине, которое состоится 14 февраля в Брюсселе.

Шефа Пентагона Ллойда Остина госпитализировали в отделение интенсивной терапии медицинского центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем. Накануне стало известно, что, пока министр лежит в больнице, его обязанности будет исполнять заместитель главы Пентагона Кэтлин Хиггс.

Ранее сообщалось, что министр обороны Италии Гуидо Крозетто был экстренно госпитализирован с сильной болью в груди. В данный момент Крозетто находится под наблюдением врачей, ему провели коронарографию.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.