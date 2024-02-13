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На Украине сообщили, что не готовы отказаться от аграрных субсидий ЕС

Стефанишина: Украина не собирается отказываться от аграрных субсидий ЕС

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев не собирается отказываться от субсидий и дотаций для украинского агросектора от Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, условия присоединения аграрного сектора Украины к общей аграрной политике ЕС будут определяться в рамках переговорного процесса. Она подчеркнула, что в текущий момент ни о каком отказе от субсидий и дотаций речь не идет.

Стефанишина добавила, что в ЕС уже идет обсуждение необходимости реформирования общей аграрной политики, поэтому любые подобные рассуждения являются преждевременными.

До этого стало известно, что Украина может остаться без средств в течение нескольких месяцев и будет вынуждена принимать болезненные экономические меры, если не получит помощи от США или Европы.

В 2024 году Киев ожидает дефицит бюджета приблизительно в $40 млрд. $30 млрд из них украинская сторона хотела покрыть за счет финансирования со стороны западных партнеров, но ни США, ни Евросоюзу не удается согласовать пакеты помощи.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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