Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Американский блогер назвал расстроивший Карлсона факт о России

Блогер Джонс заявил, что Карлсона расстроило превосходство России над США

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Американский блогер и конспиролог Алекс Джонс на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) назвал расстроивший журналиста из США Такера Карлсона факт о России.

«Когда я разговаривал с Такером на прошлой неделе, его первым замечанием было то, что Россия намного приятнее Америки», — рассказал Джонс.

По его словам, Карлсона это огорчило.

Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае ранее заявил, что российская столица производит более приятное впечатление, чем любой город в США. По его словам, для него «это стало шоком». Он признался, что до этого никогда не был в столице РФ — крупнейшем европейском городе с 13 млн населения. Москва, по мнению журналиста, намного чище, безопаснее и красивее. Он также отметил архитектуру, еду и высокий уровень услуг в российской столице. Карлсон особо выделил метрополитен.

На прошлой неделе Владимир Путин большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Президент России, в частности, прочитал почти получасовую лекцию об истории от Рюрика до наших дней, а также рассказал о попытке России вступить в НАТО.

Ранее стало известно, что в Вологде интервью Путина Карлсону покажут в кинотеатре.

Все новости на тему:
Интервью Путина Карлсону
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами