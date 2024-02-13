Американский блогер назвал расстроивший Карлсона факт о России

Американский блогер и конспиролог Алекс Джонс на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) назвал расстроивший журналиста из США Такера Карлсона факт о России.

«Когда я разговаривал с Такером на прошлой неделе, его первым замечанием было то, что Россия намного приятнее Америки», — рассказал Джонс.

По его словам, Карлсона это огорчило.

Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае ранее заявил, что российская столица производит более приятное впечатление, чем любой город в США. По его словам, для него «это стало шоком». Он признался, что до этого никогда не был в столице РФ — крупнейшем европейском городе с 13 млн населения. Москва, по мнению журналиста, намного чище, безопаснее и красивее. Он также отметил архитектуру, еду и высокий уровень услуг в российской столице. Карлсон особо выделил метрополитен.

На прошлой неделе Владимир Путин большое интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этой встречи прилетал в Москву. Президент России, в частности, прочитал почти получасовую лекцию об истории от Рюрика до наших дней, а также рассказал о попытке России вступить в НАТО.

Ранее стало известно, что в Вологде интервью Путина Карлсону покажут в кинотеатре.