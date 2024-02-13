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Трамп предложил своей невестке пост сопредседателя Нацкомитета республиканцев

Bloomberg: Трамп выдвинет невестку на пост сопредседателя Нацкомитета РП

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AP

Экс-президент США Дональд Трамп обсуждает возможность выдвижения своей невестки Лары Трамп в качестве кандидата на должность сопредседателя Национального комитета Республиканской партии США (НКРП). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников, нынешняя глава НКРП Ронна Макдэниел предупредила Трампа, что уйдет с поста после первичных выборов республиканцев в Южной Каролине.

Журналисты считают, что назначение невестки на должность в Нацкомитете усилит влияние Трампа на Республиканскую партию, а это имеет большое значение в преддверии президентских выборов.

Накануне план Трампа по борьбе с мигрантами приравняли к военной операции. По мнению политолога Малека Дудакова, у бывшего главы Белого дома появятся определенные возможности выполнить свое обещание. Он отметил, что большинство американцев считают, что нынешний президент Джо Байден не справляется с этим вопросом».

Ранее стало известно, что жена Трамп пересмотрела брачный договор.

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