Политолог предрекла глобальный конфликт из-за операции Израиля в Рафахе

Наземная операция израильской армии (ЦАХАЛ) в Рафахе может спровоцировать глобальный конфликт. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила востоковед Каринэ Геворгян. По ее словам, если Иран вступит в боевые действия, за этим последует череда следующих столкновений уже на территории Закавказья.

В частности, политолог предположила, что события на Ближнем Востоке могут привести к столкновению Армении и Азербайджана, причем на сторону Баку встанет Турция, входящая в НАТО. Конфликт, по ее прогнозам, может произойти на территории Армении.

«Россия вряд ли будет вовлечена, учитывая ее занятость на Украине», — уточнила Геворгян.

Эскалацию глобального конфликта эксперт сочла вероятной. Нестабильность повлечет за собой экономические проблемы и принесет немалые разрушения, заключила востоковед.

На текущей неделе Израиль нанес удар по Рафаху. Известно о 67 летальных случаях.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил разработать план эвакуации из Рафаха, где, по версии Израиля, находятся четыре батальона палестинского движения ХАМАС.

Ранее посол Палестины раскрыл, чем обернется операция Израиля в Рафахе.