В Общественной палате назвали методы наблюдения за дистанционным голосованием

В Общественной палате (ОП) РФ рассказали об инструментах наблюдения за онлайн-голосованием, передает «Радио 1». Согласно исследованиям, 38 миллионов избирателей из 29 регионов страны смогут отдать голоса на выборах президента Российской Федерации в режиме онлайн.

В ОП России рассказали, что наблюдать за дистанционным голосованием (ДЭГ) возможно удаленно на портале, а также очно — в территориальной избирательной комиссии ДЭГ и Общественной палате.

В феврале председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что заявления на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали 1,58 млн человек, еще 495 тыс. заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения.

До этого Памфилова рассказала, что ЦИК РФ по итогам президентской кампании намерен предложить сбор подписей в поддержку кандидатов дистанционно, через «Госуслуги». Речь идет о гражданах, которые в дни голосования будут находиться не по адресу регистрации, а в другой точке страны.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее в Кремле заявили о попытках пробить брешь в информационных системах РФ.