МВД РФ объявило в розыск министра финансов Латвии

В России объявили в розыск министра финансов Латвии Арвиса Ашераденса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД.

«Ашераденс, 30.12.1962. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

При этом не указывается уголовная статья, по которой разыскивают латвийского министра.

До этого Министерство внутренних дел России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

Также МВД РФ разыскивает премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, почему МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. По его словам, речь идет о сносе советских памятников в Эстонии и Литве.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.