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Путин обсудил с Совбезом вопросы по линии Минобороны

Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопросы по линии Минобороны

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-заседании с постоянными членами Совбеза обсудил вопросы, которые касаются оборонного сектора страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам — и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел», — заявил российский лидер в начале заседания.

При этом Путин предложил в первую очередь проработать вопросы по линии Минюста и передал слово министру Константину Чуйченко.

9 февраля состоялось оперативное совещание с членами Совета безопасности. Его участники обсудили ряд тем, включая проблему минимизации паводков и природных пожаров. Тогда Путин предоставил первое слово министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову.

Ранее Путин утвердил поручения по итогам декабрьской прямой линии.

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