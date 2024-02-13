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Политолог: объявление Каллас в розыск не отразится на отношениях РФ и Эстонии

Политолог Бородачев: преследование Каллас не скажется на отношениях РФ и Эстонии

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Johanna Geron/Reuters

Объявление МВД России в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас вряд ли скажется на отношениях Москвы и Таллина. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Тимофей Бордачев. При этом, по его словам, событие неординарное, поскольку правоохранительное ведомство РФ впервые разыскивает лидера иностранного государства.

«Это не будет иметь никаких последствий для торгово-экономических отношений наших стран. Поскольку они отвечают интересам и российского, и эстонского корпоративного сектора. Это также не помешает транзиту, который после закрытия финнами границы с РФ перешел на Эстонию», — считает Бородачев.

На дипломатических отношениях двух стран объявление Каллас в розыск также не отразится, добавил политолог.

13 февраля стало известно, что МВД России объявило в розыск Каллас, а также министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

Отмечается, что Каллас, как и Кайриса, разыскивают по статье Уголовного кодекса, но по какой именно — не упоминается. В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что в отношении главы минкульта Литвы возбуждено и расследуется дело об уничтожении и повреждении памятников воинам СССР.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, речь идет о сносе советских мемориалов в Эстонии и Литве.

Ранее стало известно, что парламент Эстонии рассмотрит петицию об отставке премьера Каллас.

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