Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин утвердил поручения по итогам декабрьской прямой линии

Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая состоялась 14 декабря прошлого года. Список опубликован на сайте Кремля.

Всего в списке пять пунктов. Они, в частности, касаются создания в Белгородской области особой экономической зоны, ускорения предоставления выплат участникам СВО, льготной ипотеки под 2% в новых регионах на вторичное жилье, финансирования борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

До этого сообщалось, что Путин дал правительству поручение предоставить социальные гарантии участникам добровольческих формирований.

Также стало известно, что глава государства дал поручение правительству продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2023
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами