Путин утвердил поручения по итогам декабрьской прямой линии

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая состоялась 14 декабря прошлого года. Список опубликован на сайте Кремля.

Всего в списке пять пунктов. Они, в частности, касаются создания в Белгородской области особой экономической зоны, ускорения предоставления выплат участникам СВО, льготной ипотеки под 2% в новых регионах на вторичное жилье, финансирования борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

До этого сообщалось, что Путин дал правительству поручение предоставить социальные гарантии участникам добровольческих формирований.

Также стало известно, что глава государства дал поручение правительству продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».