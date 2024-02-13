Израиль хочет создать палаточные лагеря для эвакуации в секторе Газа

Израиль предлагает создать палаточные лагеря в секторе Газа в рамках эвакуационного плана, который будут финансировать США и страны Залива, израильский план подразумевает проведение операции в городе Рафах, расположенном рядом с границей сектора Газа и Египта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

В публикации отмечается, что израильская сторона предлагает создать 15 палаточных лагерей, в каждом из них будет приблизительно по 25 тыс. палаток. Они будут располагаться в юго-западной части сектора Газа. Египетские чиновники отмечают, что за создание лагерей и полевых госпиталей будет отвечать Каир.

Издание подчеркивает, что в плане указывается, что Израиль «планирует вторжение в Рафах», несмотря на опасения США и Египта.

До этого посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что любые военные действия ЦАХАЛ в Рафахе обернутся катастрофой для города.

Нофаль напомнил, что в Рафахе проживают около 1,5 миллиона человек. В связи с этим любое нападение на город обернется катастрофой, считает дипломат.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.