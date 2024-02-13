Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Израиль хочет создать палаточные лагеря для эвакуации в секторе Газа

WSJ: Израиль хочет создать лагеря в секторе Газа для эвакуации населения

close
100%
Mohammed Salem/Reuters

Израиль предлагает создать палаточные лагеря в секторе Газа в рамках эвакуационного плана, который будут финансировать США и страны Залива, израильский план подразумевает проведение операции в городе Рафах, расположенном рядом с границей сектора Газа и Египта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

В публикации отмечается, что израильская сторона предлагает создать 15 палаточных лагерей, в каждом из них будет приблизительно по 25 тыс. палаток. Они будут располагаться в юго-западной части сектора Газа. Египетские чиновники отмечают, что за создание лагерей и полевых госпиталей будет отвечать Каир.

Издание подчеркивает, что в плане указывается, что Израиль «планирует вторжение в Рафах», несмотря на опасения США и Египта.

До этого посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что любые военные действия ЦАХАЛ в Рафахе обернутся катастрофой для города.

Нофаль напомнил, что в Рафахе проживают около 1,5 миллиона человек. В связи с этим любое нападение на город обернется катастрофой, считает дипломат.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами