В обстреле на границе Армении и Азербайджана увидели желание надавить на Россию

После конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном сохранилась напряженность. Обострение ситуации выгодно некоторым странам, которые хотят надавить на Россию, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Последствия тяжелых боев не проходят быстро и вызывают массу претензий сторон друг к другу. Кроме того, ведется демилитаризация границы, отметил эксперт. Новые перестрелки на границе государств, по его словам, связаны с военной операцией 2023 года.

Информация о перестрелках отражает ситуацию на границе, подчеркнул Кошкин в беседе с телеканалом «360».

«Не думаю, что это приведет к чему-то серьезному, и не хотелось бы. Но напряжение, конечно, надо снимать. Россия имеет весьма важную стабилизирующую роль и делает все для того, чтобы не допустить возрастания обострения», — отметил он.

При этом военный эксперт убежден, что разногласия можно погасить дипломатическим путем, так как на встрече лидеров стран СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пожали друг другу руки. А обострение ситуации, по мнению Кошкина, может быть связано с заинтересованностью третьих сторон.

«Думаю, приход других государств, заинтересованных в том, чтобы обострить ситуацию и додавить Россию с Северного Кавказа, является в значительной степени причиной обострения ситуации», — заявил военный эксперт.

Напомним, Ереван обвинил Баку в обстреле на границе, по данным пресс-службы армянского оборонного ведомства, количество жертв выросло до четырех человек. Азербайджан назвал произошедшее «операцией возмездия» в ответ на атаку армянских ВС 12 февраля, в которой был ранен азербайджанский пограничник, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Кремле ранее прокомментировали обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана.