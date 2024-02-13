Европейские власти вешают ярлык «инструмент пропаганды» на любые СМИ, которые пытаются объективно передать информационную картину. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу глав МИД Франции, Германии и Польши, посвященную борьбе с пропагандой.

По его словам, прессу, телевидение или материалы из интернета, которые не действуют «в рамках мейнстрима», а освещают события с разных сторон, на Западе сразу признаются пропагандистскими.

«Это общая тенденция», — добавил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что такое отношение резко разнится с идеалами свободной прессы, демонстрируя готовность политических лидеров карать неугодные им СМИ. Он отметил, что такое сейчас часто случается в Европе.

Накануне стало известно, что страны Веймарского треугольника будут бороться с «дезинформацией» из России. По словам французского министра иностранных дел Стефана Сежурне, Франция, Германия и Польша являются жертвами одной и той же стратегии дестабилизации.

Ранее депутат объяснил мотивы Еврокомиссии продвигать оппозиционные белорусские и российские СМИ.