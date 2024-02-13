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Нобелевский лауреат предупредил о росте политического экстремизма в США

Нобелевский лауреат Кругман: в США растет политический экстремизм

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Javier Vazquez/Keystone Press Agency/Global Look Press

В течение 2025 года демократия в США может безвозвратно измениться, причиной катастрофы при этом станет не рост политического экстремизма, а в первую очередь ажиотаж вокруг возраста действующего президента США Джо Байдена, планирующего во второй раз идти на выборы. Такое мнение выразил экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Кругман в колонке для The New York Times.

По его словам, «заламывание рук» из-за возраста Байдена затмило реальные ставки на предстоящих выборах президента США. Байдену 20 ноября исполнился 81 год.

Кругман также прокомментировал отчет спецпрокурора Роберта Хура, в котором написано, что Байден является «пожилым человеком с плохой памятью». По мнению экономиста, это тот случай, когда бюрократы переступают свои границы — небрежно или злонамеренно.

Автор статьи признал, что Байден достиг зрелого возраста, но при этом отметил эффективную работу политика. По словам Кругман, деятельность Байдена на посту президента США оказалась более эффективной по сравнению с работой его предшественника Дональда Трампа.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

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Выборы в США — 2024
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