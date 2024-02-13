В Азербайджане официально объявили Ильхама Алиева президентом страны

Конституционный суд Азербайджана официально объявил Ильхама Алиева президентом страны на семилетний срок. Об этом сообщил председатель судебной инстанции Фархад Абдуллаев, передал ТАСС.

«Кандидата в президенты Азербайджанской Республики Алиева Ильхама Гейдар оглу объявить избранным президентом», — уточнили в постановлении пленума суда.

В воскресенье, 11 февраля, стало известно, что Алиев победил на выборах президента Азербайджана, набрав 92,12% или более 4 млн 567 тыс. голосов.

Накануне Россия приветствовала успешное проведение выборов в республике и выразила надежду на дальнейшее укрепление взаимоотношений.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также поздравила Ильхама Алиева с переизбранием. Она назвала президента Азербайджана лидером «дружеской, партнерской страны».

Ранее в ОБСЕ обеспокоились честностью выборов в Азербайджане.