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Политолог раскрыл, чего стоит ждать от нового президента Финляндии

Политолог Пшеничников: РФ давно отказалась от иллюзий о западной демократии

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Emmi Korhonen/Reuters

Россия уже давно отказалась от иллюзий по поводу западной демократии. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог и публицист Игорь Пшеничников, комментируя заявление нового президента Финляндии Александра Стубба о том, что у Хельсинки не будет отношений с Москвой, пока не закончится специальная военная операция на Украине.

«Что нам ждать от нового президента? Ничего нового он особо не сказал. То, что он намерен изменить закон в пользу того, чтобы на территории Финляндии находилось ядерное оружие, так в этом тоже ничего нового нет. <...> Независимо от того, какой бы там стал президент, я думаю, Штаты добились бы того, чтобы Финляндия отменила запрет на наличие чужого ядерного оружия на своей территории», — сказал Пшеничников.

При этом он предположил, что финны не сильно рады тому, что говорит их новый президент.

Второй тур президентских выборов в Финляндии завершился победой экс-премьера Александра Стубба. Политик поддерживает углубление отношений с НАТО, продолжение помощи Киеву и давление на Москву. В Кремле надеются, что Стубб будет соблюдать баланс в отношениях с РФ. Как нового финского лидера восприняли в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии призвали разработать стратегию сдерживания России.

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