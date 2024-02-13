Штаб Путина отказался от бесплатных теле- и радиодебатов на госканалах

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных государственных каналах. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина, пишет ТАСС.

По ее словам, в ЦИК поступили заявки на участие в жеребьевке бесплатного эфирного времени от четырех кандидатов и трех политических партий. При этом также поступил документ с отказом кандидата в президенты Владимира Путина на участие в совместных агитационных мероприятиях на федеральных каналах. Она отметила, что кандидаты имеют на это право.

До этого в ЦИК напомнили о проведении жеребьевок бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. Так, 13 февраля в 11:00 прошла жеребьевка бесплатного эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание.

А 15 февраля в 11:00 в ЦИК пройдет жеребьевка бесплатной печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях, отметили в комиссии.

В период с 15 по 17 марта 2024 года в РФ состоятся очередные президентские выборы. Центризбирком зарегистрировал в качестве кандидатов четырех человек — действующего главу государства Владимира Путина, вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова, члена партии КПРФ Николая Харитонова и председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

Ранее в ЦИК РФ рассказали о доставке бюллетеней на зарубежные участки.