В Госдуме сообщили о подготовке приостановления членства России в ПА ОБСЕ

Государственная дума России объявит о приостановлении членства России в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом «Интерфакс» заявил первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.

«Сегодня день начнем с заявления о приостановке деятельности нашей делегации в ПА ОБСЕ. Наконец, приняли такое решение», — заявил Коломейцев на фракционном заседании.

Приостановка членства России в ПА ОБСЕ может произойти на фоне отказа приглашать наблюдателей от организации на предстоящие президентские выборы в России.

До этого стало известно, что на пленарном заседании Госдумы во вторник, 13 февраля планируется рассмотреть направленное парламентам стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обращение о приостановке участия постоянной делегации российских депутатов в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

До этого стало известно, что в Госдуме обсудят расширение категорий нежелательных организаций.