Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуме сообщили о подготовке приостановления членства России в ПА ОБСЕ

В КПРФ заявили, что Госдума объявит о приостановлении членства России в ПА ОБСЕ

close
100%
Julia Darashkevich/Reuters

Государственная дума России объявит о приостановлении членства России в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом «Интерфакс» заявил первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.

«Сегодня день начнем с заявления о приостановке деятельности нашей делегации в ПА ОБСЕ. Наконец, приняли такое решение», — заявил Коломейцев на фракционном заседании.

Приостановка членства России в ПА ОБСЕ может произойти на фоне отказа приглашать наблюдателей от организации на предстоящие президентские выборы в России.

До этого стало известно, что на пленарном заседании Госдумы во вторник, 13 февраля планируется рассмотреть направленное парламентам стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), обращение о приостановке участия постоянной делегации российских депутатов в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

До этого стало известно, что в Госдуме обсудят расширение категорий нежелательных организаций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами