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В Европе стали сомневаться в гарантиях безопасности от США

Politico: Европе рискованно рассчитывать на США и НАТО в сфере безопасности

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Global Look Press

Европейские страны больше не могут рассчитывать на Соединенные Штаты и НАТО в сфере безопасности в случае возможных конфликтов, а Европейскому союзу (ЕС) понадобятся десятилетия и миллиарды евро, чтобы повысить собственный оборонный потенциал. К такому выводу пришли журналисты Politico после слов Дональда Трампа с критикой Североатлантического альянса.

«Суть в том, что рассчитывать на Америку стало рискованно. Учитывая то, что на карту поставлена независимость Европы, в том числе и от возможной российской угрозы, у ЕС нет другого выбора, кроме как начать подготовку плана Б», — говорится в тексте.

В то же время отмечается, что лидеры Евросоюза продолжают пребывать «на стадии гнева и отрицания».

Как следует из текста, приход к власти в США Джо Байдена вернул Европе чувство безопасности, которое в итоге оказалось ложным. Это позволило европейским лидерам отложить вопросы по созданию автономии от НАТО.

«Правда в том, что Европа должна винить в этой трясине только себя», — пишет Politico.

До этого представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что ЕК работает над подготовкой к всевозможным исходам президентских выборов в США.

«Мы устанавливаем структуру, которая будет заниматься подготовкой к всевозможным исходам выборов в США», — рассказала Подеста.

Так она прокомментировала заявления бывшего президента США Дональда Трампа о НАТО.

Ранее американский генерал испугался за доверие к США после слов Трампа о НАТО.

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